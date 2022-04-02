Fenerbahçeli Miha Zajc'tan Galatasaray derbisi sözleri!

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Zajc, "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 18:59