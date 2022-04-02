Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Kayserispor - Fenerbahçe CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip 4 maçlık puan hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler ise 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic.

Fenerbahçe: Altay, Novak, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 2 Nisan Cumartesi, yani bugün saat 16.00 itibariyla başlayacak.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Kayserispor Fenerbahçe arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak ve izlemek isteyenler, maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.

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⚽KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE'DE MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek bu çıkışı sürdürmeyi planlıyor ve geride bıraktığı 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Kayserispor ise haftaya 14. sırada girerek listede yerini alıyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor'a karşı verilecek mücadelede forma giyemeyecek fakat iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.