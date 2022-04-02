Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yle karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic.

Fenerbahçe: Altay, Novak, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

⚽KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek bu çıkışı sürdürmeyi planlıyor ve geride bıraktığı 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Kayserispor ise haftaya 14. sırada girerek listede yerini alıyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor'a karşı verilecek mücadelede forma giyemeyecek fakat iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.