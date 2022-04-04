THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Ligde daha önce üst üste aldığı mağlubiyetler sebebiyle play-off umutlarını kaybeden sarı lacivertli temsilcimiz, Alman ekibini 81-76'lık skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 25. maçında 10. galibiyetini aldı.
Bayern Münih ise 25. maçta 12. mağlubiyetini aldı.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 27-16 Bayern Münih
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 45-31 Bayern Münih
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 54-62 Bayern Münih
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 81-76 Bayern Münih