Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maç sonucu: 81-76 (Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maç özeti)

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Ligde daha önce üst üste aldığı mağlubiyetler sebebiyle play-off umutlarını kaybeden sarı lacivertli temsilcimiz, Alman ekibini 81-76'lık skorla mağlup etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 22:44