Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yeteneğiyle ses getirmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin çok şey beklediği 17 yaşındaki 10 numara, Avrupa'da U17 kategorisinde en değerli 9. futbolcu olmayı başardı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla korumaya çalıştığı ancak Sarı-Lacivertli taraftarların da izlemeye doyamadığı Arda Güler, piyasa değeriyle Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı. Transfermarkt'ın son güncellemesine göre Arda Güler Avrupa Ligleri'nin en değerli 9. U17 oyuncusu oldu. Takvim'in haberine göre; Arda Güler 2.2 milyon Euro'luk değeriyle kendisine 9. sırada yer bulurken ilk sırada Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Gavi yer aldı. İspanyol futbolcunun değeri 60 milyon Euro olarak hesaplandı. Ortaya koyduğu harika performansla adından çokça söz ettiren Arda Güler, Süper Lig'de 174 daikada 1 gol, 2 asist üreterek herkesi kendisine hayran bıraktı.

30 MİLYON VEREN ALIR!

Arda Güler U17 Milli Takımı'nda da son derece başarılı bir grafik çiziyor. Arda Güler'in U17 Milli Takım formasını giydiği Sırbistan maçında menajerler tarafından izlendiği de ortaya çıktı. Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda Güler serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak belirlendi.