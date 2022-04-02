Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi… Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler uzun süredir Alman teknik adam Löw ile görüşüyordu. İki taraf gelecek planları için fikir alışverişinde bulundu...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Geri sayım başladı
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi netlik kazanıyor. Birçok hocayla görüşen yönetim, Joachim Löw'de karar kıldı. Alman hoca ve yardımcılarına 11 milyon Euro teklif eden Kanarya, imza için geri sayıma geçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; son görüşmede ilk defa maddi konular gündeme geldi...
TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR
Başkan Ali Koç'un Joachim Löw ve ekibine yıllık 11 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor... Alman teknik direktörün teklifi kabul etmesi bekleniyor.