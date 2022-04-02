Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Yeni sezona yeni bir santrfor ile başlamak isteyen sarı lacivertlilerde gündemdeki isim Luuk De Jong. Barcelona, Hollanda futbolcunun bonservis bedelini de belirledi. İşte ayrıntılar...

Yaz transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Luuk de Jong da radarda yer alıyordu... Fotomaç'ın haberine göre; Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı golcüyü Sevilla'nın sezon sonunda satış listesine koyacağı belirtildi. İspanyol basınına göre 31 yaşındaki forvet için 10 milyon euro bonservis bedeli istenecek. De Jong, Barcelona'da bu sezon 6 gol kaydetti.