Fenerbahçe'ye Güney Kıbrıs'tan geldiği günden bu yana adını her geçen gün daha da fazla kulübe duyurmayı başaran ve taraftarların sevgilisi haline gelen Atila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye 4 talip birden! İşte istenen rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. 1 İtalyan 3 de İngiliz kulubünün Macar stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Szalai için istediği bonservis ücreti de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Macar stopere Milan, Newcastle United ve Aston Villa'nın ardından bir başka İngiliz ekibi Southampton talip oldu.
Takvim'in haberine göre; Southampton'ın Macar futbolcuyu sezon sonu sözleşmesi bitecek Jack Stephens'in yerine düşündüğü belirtildi.