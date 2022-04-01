Yeni sezonda flaş transferler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine usta bir golcü geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luis Suarez bombası! Sezon sonunda...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İtalya Serie A ekibi Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'den sonra kadrosuna kattığı forvetlerden istenen performansı alamayan Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Luis Suarez için devreye gireceği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez için harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Fenerbahçe sezon sonu yaklaşırken menajeriyle resmi görüşmelere başlayacak.