FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de sürpriz aday! Rudi Garcia...

Gelecek sezon takımı dünyaca ünlü bir teknik direktöre emanet etmek isteyen Fenerbahçe, sezon sonuna kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw ve Roberto Mancini ile temasa geçtiği kaydedilirken, son iddia ise Yunan basınından geldi. Buna göre Kanarya, şu anda boş durumdaki Rudi Garcia için istekli olduğu yazıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)