Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor. Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.