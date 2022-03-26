Fenerbahçe'de önceki gün flaş bir gelişme yaşanmış ve Mesut Özil süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışma sonrası şok bir kararla sarsılan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple ipleri tamamen kopardığı belirtiliyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Menajerine talimatı verdi! Mesut Özil'in yeni adresi...
Fenerbahçe sürpriz bir karar alarak takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Türk asıllı Alman futbolcu bu gelişme sonrasında menajerine talimatı verdi ve o ülkenin takımlarıyla temasa geçebileceğini belirtti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.
Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor. Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.