FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de özel görüşme! Takımın yeni lideri...

Fenerbahçe'de radikal bir karar alınarak Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. Bu gelişme sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde o isimle özel bir görüşme gerçekleştirdi ve ligde oynanacak Kayserispor maçında lider olacağını belirtti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 11:30