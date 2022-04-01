Süper Lig'de kalan 8 haftayı en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de özel görüşme! Takımın yeni lideri...
Fenerbahçe'de radikal bir karar alınarak Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. Bu gelişme sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde o isimle özel bir görüşme gerçekleştirdi ve ligde oynanacak Kayserispor maçında lider olacağını belirtti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertli takım tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı ivmeyi bu karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe Kulübü 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı.