Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli takımın gündemindeki isimlerden birisi de Pape Abou Cisse'ydi. Kanarya'ya yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer listesinde yer aldığı söylenen Olympiakos'lu Pape Abou Cisse için Yunan basınından flaş yorum geldi. Habere göre Cisse ile F.Bahçe ilgileniyor ancak yıldız stoperin ilk hedefi İngiltere. Olmazsa Lille'e daha sıcak baktığı ifade edildi. Cisse, bu sezon 6 gol+1 asist üretti.