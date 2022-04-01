ING Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 99 - 61yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-12 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı lacivertliler, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında soyunma odasına 45-29 üstün gitti.
İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 66-46 önde geçtiği müsabakadan 99-61 galip ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
1. Periyot: 12 -22
Devre: 29- 45
3. Periyot: 46 -66