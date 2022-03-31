Öte yandan birçok oyuncu ile de yollar ayrılacak. Sosa, Berke, Nazım ve Gustavo bunların başında yer alıyor. Ozan da yolcu. Tisserand, Berisha, Novak, Rossi'nin durumlarını ise yeni hoca belirleyecek.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler...