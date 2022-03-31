Şampiyonluk için bu kez kararlı olan Ali Koç ses getirecek transferler yapmayı hedefliyor. Ancak öncelik teknik adam.
Fenerbahçe'de şampiyonluk formülü belli oldu! İşte Kanarya'nın yol haritası
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umudu azalan Fenerbahçe'de, gelecek sezonla ilgili planlama yapıldı. Yönetimin, harekete geçmek için yeni teknik direktörün netleşmesini beklediği ifade edildi. Sarı lacivertlilerde Joachim Löw en güçlü aday. Olmazsa Jorge Jesus'a gidilecek. Kanarya'da bek, kaleci, kanat, orta saha ve forvete takviye yapılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonluk için bu kez kararlı olan Ali Koç ses getirecek transferler yapmayı hedefliyor. Ancak öncelik teknik adam.
Fotomaç'ın haberine göre, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşan Koç, Alman hocanın son kararını vermesini bekliyor. Beklentiler olumlu... Olumsuz yanıtta B planı da hazır. Jorge Jesus'a teklif götürülecek. Niko Kovac ise sürprizde yer alıyor.
YOLCULAR DA BELLİ
Transferde izlenecek stratejinin ana hatları da belli oldu... Kale, bek, kanat, orta saha ve forvete en az 5 takviye yapılması bekleniyor.