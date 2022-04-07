Süper Lig'i ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'ya Origi transferinde kötü haber!
Fenerbahçe haberleri | Spor Toto Süper Lig'de ikincilik yolunda ilerleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Divock Origi'yi listesine eklemişti. Ancak Belçikalı golcünün transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 14:18
Transferde önceliğini forvet takviyesine veren Kanarya, Liverpool'da forma şansı bulamayan Belçikalı golcü Divock Origi'yi gündemine almıştı.
Sarı-lacivertliler yıldız isimle ilk teması sağlarken, sezon sonu resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.