Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'ye Attila Szalai müjdesi!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Attila Szalai, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 22:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022- 22:30
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Pas idmanıyla devam eden antrenmanda bir süre çift kale maç oynanırken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla Fenerbahçeli oyuncular günü noktaladı.