Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe de bu aşamada genç eldiven için atağa kalktı. Hem Göztepe hem de başarılı kaleci ile görüşmelere başladı. Hedef gelecek sezona Altay Bayındır-İrfan Can Eğribayat ikilisiyle başlamak. Ertuğrul Çetin de 3. kaleci olacak.