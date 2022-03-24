Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç düzenlediği basın toplantısında Berke Özer ile kontrat yenilenmeyeceğini açıklamıştı. Kanarya, Altay Bayındır'a iyi bir yedek ararken İrfan Can Eğribayat piyangosu vurdu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan İrfan Can Eğribayat atağı!
Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor. Son olarak yedek kaleci konumunda bulunan Berke Özer ile yola devam etmeyi planlamayan sarı lacivertlilerin gündeminde ise İrfan Can Eğribayat var. Kanarya, Göztepe'de kadro dışı bırakılan genç file bekçisi için harekete geçti. İşte detaylar...
Göztepe taraftarıyla sorun yaşayan 23 yaşındaki eldiven kadro dışı bırakıldı. İzmir ekibiyle 2025'e kadar kontratı olmasına rağmen 1.93 boyundaki kalecinin bir daha sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor. Sezon sonunda İrfan Can ile Göztepe'nin yolları ayrılacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe de bu aşamada genç eldiven için atağa kalktı. Hem Göztepe hem de başarılı kaleci ile görüşmelere başladı. Hedef gelecek sezona Altay Bayındır-İrfan Can Eğribayat ikilisiyle başlamak. Ertuğrul Çetin de 3. kaleci olacak.