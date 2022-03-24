Fenerbahçe'de takıma katıldığı günden bu yana sergilediği futbolla tam not alan Miguel Crespo'nun talipleri artmaya devam ediyor. İspanya ve İngiltere'den teklifler alan Portekizli orta saha için sarı-lacivertlier bonservis bedelini 9 milyon Euro'dan açtı. İşte son detaylar...
Fenerbahçe'de bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Miguel Crespo'nun talipleri artıyor. Takvim'in derlediği habere göre gelen bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim İspanya ve İngiltere'den teklifler alan Portekizli orta saha için kapıyı 9 milyon Euro'dan açtı. Tekliflerin yoğunlaşması durumunda bu rakamın daha da artabileceği ifade ediliyor. Crespo, son Konyaspor maçında da Fenerbahçe'nin en iyisi ismi olurken, son golde harika bir asiste de imza atmıştı