Fenerbahçe Crespo'nun bonservisini belirledi

Fenerbahçe'de takıma katıldığı günden bu yana sergilediği futbolla tam not alan Miguel Crespo'nun talipleri artmaya devam ediyor. İspanya ve İngiltere'den teklifler alan Portekizli orta saha için sarı-lacivertlier bonservis bedelini 9 milyon Euro'dan açtı. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 07:00