Fenerbahçe'de Roberto Mancini detayı!

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde buna göre gündemde olan Roberto Mancini konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan hoca Fenerbahçe'ye 10 gün içinde yanıt verecek.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022- 08:00