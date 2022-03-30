Yeni sezona iddialı bir kadro yanında Avrupa çapında tanınmış bir teknik adamla girmeyi planlayan Fenerbahçe, Joachim Löw ve Jorge Jesus'un ardından İtalya Milli Takımı'nı bırakacağı iddia edilen Roberto Mancini'nin manajeri ile de temasa geçmişti.
Fenerbahçe'de Roberto Mancini detayı!
Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde buna göre gündemde olan Roberto Mancini konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan hoca Fenerbahçe'ye 10 gün içinde yanıt verecek.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022- 08:00
Ancak gelen son bilgilere Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile devam etme ihtimalinin olduğu yönünde. Fenerbahçe'den görüşme için süre isteyen İtalyan teknik adam, ülkesinin milli takımı ile devam edip etmeyeceğine 10 gün içinde karar verecek.
Mancini ayrılmaya karar verirse Fenerbahçe ile masaya oturacak. Gelen bilgilere göre Mancini'yi takımın başında görmek isteyen birçok Avrupa kulübünün olduğu, bu bakımdan görüşmelerin zorlu geçeceği ifade ediliyor.