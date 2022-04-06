Süper Lig'de kademeli olarak azalacak olan yabancı kontenjanı, birçok takımı olduğu kadar Fenerbahçe'yi de transferde yerli isimlere yönelmeye itti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan Eren Elmalı bombası! Bonservisi...
Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına başladı. Filip Novak'la yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sol bek transferinde Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 14:41
Fotomaç'ın haberine göre; bu doğrultuda kaliteli Türk futbolcuları kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, milli sol bek Eren Elmalı için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.
21 yaşındaki sol bek için lacivert-beyazlılar 5.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor.