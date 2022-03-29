Dovbyk bu sezon savaş başlayana kadar Dnipro'da 18 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Artem'in menajeri ocak ayında Türk takımlarının ilgisini doğrulayarak, "Son bir yıldır Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın idarecileri, Artem'i canlı izlediler. Ancak şu aşamada bir transfer söz konusu değil" demişti...