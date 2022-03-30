Fotomaç'ın haberine göre; kariyerini RB Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan genç 10 numara için kısa süre içinde resmi görüşmeler başlayacak. 1.92 boyundaki futbolcu tarzıyla Talisca'yı andırıyor.