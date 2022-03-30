Fenerbahçe, yaz dönemi transferinde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple yeteneğin peşinde koşuyor. Kanarya'nın gündemine giren son isim Maurits Kjaergaard oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Maurits Kjaergaard yoklaması!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesinde birçok genç yetenek için temaslarını sürdüren yönetimin yeni hedefi ortaya çıktı. Kanarya'nın Danimarkalı 10 numara Maurits Kjaergaard ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 08:00
Fotomaç'ın haberine göre; kariyerini RB Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan genç 10 numara için kısa süre içinde resmi görüşmeler başlayacak. 1.92 boyundaki futbolcu tarzıyla Talisca'yı andırıyor.
BİR DİĞER HEDEF ENIS BARDHI!
Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye düşünüyor. Hedefdeki isimlerden biri de Enis Bardhi. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor.