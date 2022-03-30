2022-23 sezonunun yapılanmasının sinyallerinin belirgin şekilde hissedildiği Fenerbahçe'de daha yeni ve daha genç takım kurgusu şekillenecek. Henüz teknik adam ismi netleşmese de kulislerde Löw, Jorge Jesus. Espirito, Roger Schmit ve İsmail Kartal'la devam olasılıkları konuşulmaya devam ederken gidecekler ve yeni sezonun umut vaad eden isimleri bir bir belirginleşiyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'da flaş gelişme! O isimlerle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için kadro planlanmasına başlandı. Fenerbahçe'de 4 ismin ayrılacağı da kesinlik kazanmış durumda. İşte Fenerbahçe'de ayrılacak olan isimler ve flaş Arda Güler gelişmesi... (FB spor haberi)
YENİ SEZONUN GÖZDELERİ GENÇLER
TFF"nin 2022-23 sezonunda başlatacağı 'Alt yapıdan yetişen 1 oyuncunun ilk 11'de forma giyme zorunluluğu' başta Arda Güler ve sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren önümüzdeki sezon takıma geri dönecek Muhammed Gümüşkaya'nın önünü açarken, sol bek Çağtay Kurukalıp, merkez orta sahada oynayan 18 yaşındaki Jin-ho Jo, 10 numara oynayan 15 yaşındaki İsak Vural, Miami doğumlu sol kanat ve hücumcu orta saha oyuncusu 16 yaşındaki Bora Aydınlık, 19 yaşındaki forvet Arda Okan Kurtulan, çok beğenilen ve önümüzdeki yıl daha fazla forma şansı bulacağına inanılan alt yapının golcüsü 17 yaşındaki santrafor Melih Bostan takımın yeni yıldızları olmak ve adlarından bahsettirmek için çalışmalarını hızlandırdılar.
GİDECEKLER NETLEŞİYOR
Sözleşmeleri bitecek olan Jose Sosa, Berke Özer ve Ozan Tufan'ın önümüzdeki sezon kadroda olmayacağı kesinleşirken, Fenerbahçe'de bir türlü eski performansına ulaşamayan Nazım Sangare ile göreve gelecek yeni teknik adam Fenerbahçe'yi 3'lü defans oynatmazsa Marsel Tisserand ile karşılıklı görüşülerek yol ayrımına girilecek.