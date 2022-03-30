Fenerbahçe yönetimi devre arasında Reims kulübüyle Konan transferi için anlaşmaya varmış, ancak oyuncunun imza parası istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Sarı lacivertliler birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan Konan transferini bu kez gerçekleştirmek istiyor ve bonservis bedeli ödemeyeceği için oyuncuya imza parası vermeyi de planlıyor.





