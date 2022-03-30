Fenerbahçe'nin transfer hayallerinden biri olan Isco'da sarı-lacivertlileri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya Isco müjdesi!
Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertli takımın transfer hedeflerinden biri olan Isco'da flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'ye transferde rakip olan İngiliz ekibi, İspanyol oyuncunun transferinden vazgeçti. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Oyuncuya birçok takım talip olurken en ciddi adayların Newcastle United ve Fenerbahçe olduğu aktarılıyordu. Newcastle'ın sahibi olanPrens Selman'ın 29 yaşındaki Isco transferinden vazgeçtiği haberleri İngiliz basınında yer aldı.
Real Madrid'in vedalaşma kararı aldığı İspanyol yıldız için Newcastle United'ın bu kararının ardından Fenerbahçe'ye gün doğdu.