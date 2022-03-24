Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, sarı lacivertli takıma geldiği dönemden bu yana performansını oldukça yukarı çekti. 24 yaşındaki oyuncuya özellikle İngiltere'den talipler olduğu biliinirken, Kanarya'nın planı ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai gösterdiği performansla kısa sürede Ada kulüplerinin dikkatini çekmişti. Macar savunma oyuncusuna özellikle Premier Lig ekiplerinden yoğun bir ilgi var. West Ham United, Aston Villa, Southampton ve Brighton yıldız ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Kanarya gelecek sezon planlaması yeni teknik adama bırakmış durumda. Ancak aynı transfer döneminde hem Kim-Min Jae hem de Attila Szalai satılmayacak. Sadece biri elden çıkarılacak.