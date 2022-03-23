Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 8-0 gibi farklı bir skorla kazandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi''nin 8. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kanarya 8-0 kazandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Fatma Kara Şahinbaş (P), 41 ve 45+5. dakikalarda Shameeka Fishley, 42, 62 ve 83. dakikalarda Kennya Cordner, 83. dakikada Narin Yakut, 90+2. dakikada da Setenay Sırım kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 37 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Altay ise 10 puanda kaldı ve 9. sırada kendine yer buldu.