Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.
FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan itiraf: En büyük hatam hocayı değiştirmekti!
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, önceki akşam Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Koç'un flaş açıklamalarının detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 11:15
Hürriyet'in haberine göre; Koç'un üyelerin sorularına verdiği yanıtlar şu şekilde:
"Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel'i sağ bek, Ferdi'yi sol bek yaptı. Zajc'ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo'yu, Kim'i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti."