Türkiye - İtalya maçında Altay Bayındır'ın hatası pahalıya patladı!

Hazırlık maçında A Milli Takım'ımız İtalya ile karşı karşıya geldi. Maçın 39. dakikasında İtalya'da Raspadori golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu golden önce kalecimiz Altay Bayındır'ın yaptığı pas hatası dikkat çekti. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 22:41