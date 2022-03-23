Konya galibiyetiyle kazanma alışkanlığını pekiştiren ve lig ikinciliği için büyük şans yakalayan Fenerbahçe'de futbol takımının iyiye gitmesi yönetim ve taraftarı gelecekten daha umutlu hale getirirken bazı belirsizlikler de yönetimin canını fazlasıyla sıkıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de hoca belirsizliği! O endişelendiren ihtimal
Fenerbahçe yeni sezondaki hocasını hala açıklayamadı. UEFA'dan yeni yaptırımlar gelme ihtimali yönetimi bunaltıyor. 20 Aralık 2021'de Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe yeni hocasını açıklayabilmiş değil. Löw'den olumlu bir cevap gelmedi. Bunun yanında Mart ayının sonunda ya da Nisan başında Fener yönetiminin UEFA ile görüşmesi var. Yeni bir FFP anlaşması Fener'i zora sokabilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil. Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı.
Takvim'in haberine göre, takımın başına getirilmesi beklenen Joachim Löw'den de kesin olarak yanıt gelmiş değil. Zira Alman teknik adamın başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Fener yönetimine kesin kararını vereceği iddia ediliyor. Eğer Löw görevi kabul etmezse İsmail Kartal'ın onun yardımcısı yapılma fikri de rafa kalkmış olacak.