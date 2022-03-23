FFP BAŞ AĞRITIYOR!



Bunun yanında Fenerbahçeli kurmayların mart ayının sonunda ya da nisan başında UEFA ile Finansal Fair Play meselesini görüşmek için bir araya geleceği iddia ediliyor. Oradan da bazı yeni kısıtlamaların gelebilecek olma ihtimali yönetimi kara kara düşündürüyor.