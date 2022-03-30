Mert Müldür, Rapid Wien'de parladıktan sonra Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen rotasını Sassuolo'ya kırmıştı. Transfer dönemlerinde adı Dört Büyükler ile anılsa da İtalyan kulübü bonservis pazarlıklarında işi zora sokunca ülkeye dönememişti. Fenerbahçe bu defa çok kararlı şekilde gidecek.