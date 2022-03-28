Fenerbahçe, yaz transfer dönemini hareketli geçirecek. Kadrodaki eksikleri bir bir tespit eden sarı lacivertli ekip, nokta atışı transferlerle önemli bir güç elde etmek istiyor. Öte yandan Kanarya'da bir diğer gündem ise gençlere yatırım. Özellikle son dönemde genç yıldız adaylarını takıma katan yönetimin hedefinde üç isim daha bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe iç transferde 6 gençle imzaladıktan sonra gözünü dışarı çevirdi. Avrupa'dan 2, Türkiye'den de 1 genç oyuncu hedefte. Kariyerin Stoke City'de sürdüren 16 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Tezgel çok istenen bir isim. 1.82 boyundaki santrfor bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig devleri tarafından da yakından takip ediliyor. Kariyerine Bielefeld U-19 takımında devam eden 17 yaşındaki Cem Ali Doğan da bir hücum oyuncusu. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe gurbetçi golcü için temaslarını sürdürüyor. Konyaspor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ata Berk Karababa da yakından takip ediliyor. Bu sezon 14 maçta 9 gol, 17 asistle oynuyor.