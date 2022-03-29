Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae, Napoli'nin gözdesi durumunda.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya devi Kim Min-Jae'nin peşinde!
Fenerbahçe Transfer Haberleri... Sezon başında sarı lacivertlilerin Çin takımı BJ Guoan'dan transfer ettiği Kim Min-Jae gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Birçok Avrupa kulübünü peşine takan Güney Koreli savunmacıya Ocak ayında transfer etmek isteyen fakat başarılı olamayan Napoli'nin tekrardan talip olduğu öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 16:07
İtalyan basınındaki haberlere göre; Napoli, ocak ayı transfer döneminde de Güney Koreli savunmacıyı almaya çalıştı ancak Fenerbahçe bu teklifi reddetti.
Fenerbahçe'de sadece 3 milyon Euro'ya satın alınan Kim Min Jae, haziran ayında Manolas'ın yerini almak için gelebilir. Çünkü Spaletti'yi ikna edemeyen Tuanzebe İngiltere'ye geri dönecek.