FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da flaş Jin-ho Jo gelişmesi!

Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmazken, yeni transfer Jin-ho Jo A takım ile ilk idmanına katıldı. İşte o görüntüler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 17:30