Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da flaş Jin-ho Jo gelişmesi!
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmazken, yeni transfer Jin-ho Jo A takım ile ilk idmanına katıldı. İşte o görüntüler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 17:30
Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Antrenmana Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.