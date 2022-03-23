Sarı-lacivertlilerde kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç yeni döneme bambaşka bir gözle bakıyor. Artık ne teknik direktör, ne de transferlerde hata yapmak istemeyen Koç bu sebeple 'nokta atışı' isimlere yöneliyor. Bunlardan biri de Adria Pedrosa olacak.