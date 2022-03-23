Sarı-lacivertlilerde kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç yeni döneme bambaşka bir gözle bakıyor. Artık ne teknik direktör, ne de transferlerde hata yapmak istemeyen Koç bu sebeple 'nokta atışı' isimlere yöneliyor. Bunlardan biri de Adria Pedrosa olacak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da gündem Adria Pedrosa!
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından hedef Süper Lig'i 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alabilmek. Sarı-lacivertliler buna göre gelecek sezon için transfer girişimlerine başlarken sol bek konusunda gündeme Espanyol'un genç sol beki Adria Pedrosa'ya çevirdi. İşte detaylar...
Kanarya'da Filip Novak'ın sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak sezon sonunda kulüp bulması istenecek.
Fenerbahçe bu bölge için mutlak bir transfer yapacak. İlk temas kurulan oyuncu Adria Pedrosa oldu.