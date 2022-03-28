Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma katılan Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo takımda kalacak mı? Menajeri açıkladı...
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Miguel Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor. 25 yaşındaki Crespo Fenerbahçeli taraftarların en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. Gelecek sezon için yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Miguel Crespo'nun da takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Portekizli futbolcunun menajeri Domingos Lopes aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu. İşte Miguel Crespo'nun geleceği hakkındaki o açıklamalar...
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma katılan Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
Sarı-lacivertlilerde 21 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 1 gol, 2 asistlik katkı sağlarken, Galatasaray'a karşı attığı golün ardından sevinci uzun süre konuşuldu.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor. Miguel Crespo'nun menajeri Domingos Lopes, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a transfere dair ve Crespo'nun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.