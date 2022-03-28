G.SARAY'A ATTIĞI GOL SONRASI ARANIZDA BİR DİYALOG GEÇTİ Mİ?

"Miguel Crespo o maçtan sonra çok mutluydu. Kadıköy'de oynanacak olan maçta gol atmayı çok istiyor. Ben de ona destek olmak için stadyumda olacağım. "