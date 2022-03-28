Fenerbahçe Beko, Nando De Colo’nun sol baldırında kas yaralanması saptandığını ve yıldız oyuncunun durumunun üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de oynanan Bitci Baskonia maçında sakatlanan Fransız oyuncu Nando De Colo'nun sol baldırında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 23 Mart Çarşamba günü Vitoria-Gasteiz'de oynadığı Bitci Baskonia karşılaşmasında sakatlanan Fransız oyuncumuz Nando De Colo'nun Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. Nando De Colo'nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir" denildi.