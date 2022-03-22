Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a zam! Yeni sözleşmesinde...

Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Altay Bayındır'ın gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre Altay'a yeni sözleşme teklif ederken maaşına da zam yapacak. İşte Altay Bayındır'a sunulan teklif ve detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 06:40