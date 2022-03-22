Fenerbahçe Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a zam! Yeni sözleşmesinde...
Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Altay Bayındır'ın gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre Altay'a yeni sözleşme teklif ederken maaşına da zam yapacak. İşte Altay Bayındır'a sunulan teklif ve detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 06:40
Fenerbahçe Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.
Takvim'in derlediği habere göre başarılı file bekçisine yıllık 200 bin Euro'dan toplam 1 milyon Euro imza parası ödenecek.
Tecrübeli eldiven başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.