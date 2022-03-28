2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 1 sezonda sadece 4 maça çıkabilen Diego Perotti, iyileşti; sahalara döndü! Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer ettirdiği yıldız futbolcu, Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mucize adam Diego Perotti! Tam 1.5 yıl sonra...
Fenerbahçe'ye 2020 yazında bonservis bedeli ödenmeden transfer olan Diego Perotti, uzun süren sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerle sözleşmesini feshetmişti. Arjantinli yıldızın futbola devam edip etmeyeceği merak edilirken, Salernitana'ya transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu Juventus ile oynanan maçta ilk 11 başladı ve tam 1.5 yıl sonra forma giydi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta 3 gol atan Diego Perotti'nin, "Sarı-Kanarya" ile oynadığı son maç 29 Kasım 2020'de Kadıköy'de oynanan ve 4-3 siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş derbisiydi. O karşılaşmada 37. dakikada sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakan Perotti, bir daha Fenerbahçe formasını sırtına geçiremedi.
DIEGO PEROTTI İÇİN "BİR DAHA OYNAYAMAZ" DEMİŞLERDİ
Akşam'ın haberine göre; Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından 6 ay kulüpsüz kalan 33 yaşındaki yıldız isim, futbola Salernitana ile döndü. Şubat başında İtalyan ekibine imza atan Arjantinli, yaklaşık 2 aylık sürede 7 maçta forma giydi. Spezia Calcio, Genoa, Milan, Bologna, Inter ve Sassuolo maçlarında oyuna sonradan giren Perotti, takımının Serie A'da Juventus ile oynanan son maçında ilk 11'de başladı. Perotti, karşılaşmada 60 dakika süre aldı.