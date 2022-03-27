Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre günü çift antrenmanla tamamlayan Sarı-Lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci idmanına, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. Antrenman son olarak bireysel çalışmalarla noktalandı.