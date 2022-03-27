Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları sürdü.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Antrenmanda takımla çalıştı
Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları sürdü. Sarı lacivertli ekipte uzun süredir sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, günün antrenmanında yer aldı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 20:13 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 20:18
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre günü çift antrenmanla tamamlayan Sarı-Lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci idmanına, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. Antrenman son olarak bireysel çalışmalarla noktalandı.
FERDİ MÜJDESİ!
Öte yandan Kanarya'ya yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'dan iyi haber geldi.