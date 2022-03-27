FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Listede 5 isim var...

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, düzenlenen son basın toplantısında Berke Özer ile yola devam edilmeyeceğini açıklarken bu durumun ardından gelecek sezon için kaleci transferi şart gözüküyor. Buna göre sarı-lacivertliler Altay Bayındır ile forma rekabetine girebilecek isimleri belirledi. İşte sarı-lacıvertlilerin gündeminde yer alan 5 kaleci adayı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 18:49