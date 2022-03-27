Fenerbahçe'nin 1 numarası Altay Bayındır'ın performansı göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milli kalecinin sakatlığında kaleye geçen Berke Özer ise beklentilerin altında kaldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Listede 5 isim var...
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, düzenlenen son basın toplantısında Berke Özer ile yola devam edilmeyeceğini açıklarken bu durumun ardından gelecek sezon için kaleci transferi şart gözüküyor. Buna göre sarı-lacivertliler Altay Bayındır ile forma rekabetine girebilecek isimleri belirledi. İşte sarı-lacıvertlilerin gündeminde yer alan 5 kaleci adayı... (FB spor haberleri)
Başkan Ali Koç düzenlenen son basın toplantısından "Berke ile her iki tarafında iyiliği için yolları ayırıcaz" ifadelerinde bulunmuştu. Buna göre sarı-lacivertlilerin listesine 5 yeni kaleci adayı geldi.
İŞTE ADAYLAR
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30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki tecrübeli kaleci sarı-lacivertlilerin birçok kez gündemine gelirlken sezon sonunda görüşülmesi planlanan ilk isimlerin başında geliyor.