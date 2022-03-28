Brezilya'da Vitor Pereira'nın takımı Corinthians ile Sao Paulo, Paulista Kupası playoff yarı finalinde karşı karşıya geldi. Corinthians, mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Brezilya'da eleştirilerin hedefinde!
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'nın Corinthians ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Pereira'nın takımı Corinthians, Paulista Kupası playoff yarı finalinde Sao Paulo ile kozlarını paylaştı. Corinthians, mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Müsabaka sonrası Portekizli hocaya yoğun eleştiriler geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Maçın sonunda Fenerbahçe eski teknik direktörü Pereira, fikstür eleştirisinde bulundu. Pereira, "Corinthians Perşembe günü Guarani ile oynarken, Sao Paulo Salı günü Sao Bernardo ile karşı karşıya geldi. İki takımın dinlenme süresi eşit değildi" dedi.
Pereira ayrıca, "Fizyolojik olarak 67 saatte bir maça toparlanabilmek kesinlikle söz konusu değil. Bizden iki gün daha dinlenme süreleri vardı, ortaya çıkan sonucu anlamak için bilgelik kitabını açmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.