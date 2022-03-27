Gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe özellikle yabancı kontenjanını doğru değerlendirmek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da 2 ayrılık! Mbwana Samatta ve Attila Szalai...
Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte gündem takıma katılacak oyuncuların yanısıra yolların ayrılacağı isimler. Özellikle gelecek olan teklifleri bir bir değerlendiren Kanarya'da, 2 isme Premier Lig'den ciddi bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 07:30
Bu sebeple kullanmayacağı oyuncuları elden çıkarmaya çalışacak. Aynı zamanda iyi teklifler de değerlendirelecek.
Aston Villa, Antwerp'te kiralık oynayan eski forveti Samatta ile savunmadan Attila Szalai'ye kanca attı.