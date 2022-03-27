Takvim'in haberine göre Espanyol'un 2019 yılında 10.5 milyon Euro karşılığında Velez Sarsfield'tan transfer ettiği Tangocu 2 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Vargas müthiş top tekniği ve çabukluğu ile Süper Lig'in en etkili hücum oyuncularından birisi olmayı başardı.