Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Camia özellikle Joachim Löw isminde yoğunlaşırken, başkan Ali Koç'un sürpriz bir isme yönelmesi de muhtemel. Bu isim olarak da Nenad Bjelica ön plana çıkıyor. İşte ayrıntılar...

Başkan Ali Koç uzun süredir Joachim Löw'ü ikna etmek için uğraşıyor. Alman çalıştırıcı net olarak "Evet" demedi ancak Kanarya'ya "Hayır" cevabı da vermedi. Fotomaç'ın haberine göre; camia içinde Ali Koç'un sağ gösterip sol vuracağı ve Nenad Bjelica'yı kulübeye oturtacağı da konuşuluyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı şu anda Osijek'i çalıştırıyor.