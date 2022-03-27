Süper Lig'de son olarak oynanan Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Attila Szalai, sakatlık sürecini ve son durumunu paylaştı. İşte Attila Szalai'nin kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Attila Szalai sakatlığı hakkında konuştu!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Attila Szalai önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Süper Lig'de son olarak oynanan Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Macar stoper, sakatlık sürecini ve son durumunu paylaştı. İşte Attila Szalai'nin kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar...
"OYUNUMUZU GELİŞTİRMEYE YOĞUNLAŞIYORUZ"
Fenerbahçe'nin son haftalardaki yükselen grafiği ve buna bağlı saha sonuçlarına dair görüşlerini de paylaşan Macar futbolcu, "Tanrı'ya şükürler olsun ki son dönemde iyi maçlar çıkarttık, iyi sonuçlar aldık. Ama bu tamamen çok çalışmanın bir ürünüydü. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Son maçlarda da iyi sonuçlar aldık, iyi gidiyor. Umarım milli aradan sonra da bu şekilde devam ederiz." şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Fenerbahçe taraftarının desteğiyle ilgili görüşleri alınan Attila Szalai, şöyle konuştu:
"Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz."