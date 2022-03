"SON HAFTALARDAKİ ÇIKIŞIMIZIN SEBEBİ BU"

Ligin geri kalan bölümü ve maçlara nasıl hazırlandığı ile ilgili soruları yanıtlayan Szalai, "Ligde 8 maçımız kaldı ve hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alıp ligin sonunda puan tablosunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak. Bunun için çok çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle mental hazırlık çok önemli. Her zaman kendimi farklı ve yeni pozisyonlarda oynamaya hazırlıyorum. Her pozisyonda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takımıma ve kulübüme yardım edebilmek için hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bence takımdaki her oyuncu bu düşünce yapısına sahip. Her oyuncu böyle. Son haftalardaki çıkışımızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.