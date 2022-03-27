Fanatik'in haberine göre; ülke milli takımlarına giden Serdar Dursun ve Valencia'nın yer alamadığı idmanlarda, İsmail Kartal'ın gözüne girmek için büyük çaba harcayan Mergim Berisha, Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'de kalıcı olmak istediğinin sinyallerini veriyor.