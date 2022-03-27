Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak Serdar Dursun ve Valencia'nın gölgesinde kalan Berisha, milli arada çıkış arıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Mergim Berisha göz dolduruyor! Milli ara sonrası...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Mergim Berisha, Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendiriyor. Ülke milli takımlarına giden Serdar Dursun ve Valencia'nın yer alamadığı idmanlarda sıkı çalışan Alman oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girerek formayı yeniden almayı planlıyor.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 18:26
Son maçlarda gerek ilk 11'de gerekse hamle oyuncusu olarak görev alan Alman futbolcu, takıma beklenen katkıyı yapamamıştı.
Görev aldığı süre içinde çalışkanlığı ile dikkat çeken 23 yaşındaki santrfor, milli arayı iyi değerlendiriyor.