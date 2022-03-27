Ntvspor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde alt sıralarda yer almaları ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin böyle bir durumda kalması hayal edilecek bir şey değil. Resmen bir kabus. Ancak Fenerbahçe çok güçlü bir camia. Küme düşmekten korkmadım mı? 1-2 maçta ürktüm. Özellikle Sivas maçında." dedi.