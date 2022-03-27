FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da bir takım ile yollar ayrılıyor! Sezon sonunda 12 isim yolcu

Son yıllarda olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak. Sarı lacivertli ekipte yeni teknik direktörün de gelmesiyle birlikte 12 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Kanarya'dan ayrılacak isimler ve öne çıkan detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 07:30