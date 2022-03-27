Fenerbahçe'de hafta içinde kadro dışı bırakıldığı açıklanan takım kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında 10 oyuncu ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da bir takım ile yollar ayrılıyor! Sezon sonunda 12 isim yolcu
Son yıllarda olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak. Sarı lacivertli ekipte yeni teknik direktörün de gelmesiyle birlikte 12 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Kanarya'dan ayrılacak isimler ve öne çıkan detaylar...
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Berke ile yeni sözleşme olmayacak.
Takvim'in haberine göre; sözleşmeleri devam eden Tisserand, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Enner Valencia'dan takım bulmaları istenecek.